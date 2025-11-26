السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات الطفل بالإسكندرية، حدثا بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية، والبالغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمنطقة مساكن الكيلو 21.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ قدّمه والد الطفل، بالمحضر رقم 10047 لسنة 2025 المُسجل بجنح عامرية أول، وأفاد بأن الضحية ابنه – الذي يعاني من إعاقة ذهنية تجعله يتصرف كطفل دون السادسة ويتحدث بصعوبة – تعرض للانتهاك أكثر من مرة داخل شقة الجاني، ما تسبب في إصابات جسدية وذلك قبل أن يعدل لاحقًا عن أقواله أمام المحكمة حرصًا – على مستقبل المتهم كونه ما زال حدثًا.

وقال محمد شمس محامي المجني عليه، إنه رغم العدول عن الاتهام رأت المحكمة أن أدلة الثبوت في الأوراق كافية لإدانة المتهم، مستندة إلى ما ورد بالتحقيقات والتقارير الفنية، لتُصدر حكمها بسجنه خمس سنوات مراعاة لسنّه.

وأكد شمس، أنه يُعد الحكم تأكيدًا على أن جرائم الاعتداء على الأطفال لا تتوقف على رغبة المجني عليهم أو ذويهم، وأن للمحكمة سلطة تقدير كاملة في وزن الأدلة والفصل فيها حمايةً للمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.