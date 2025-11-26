الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

محكمة جنايات الطفل
محكمة جنايات الطفل بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات الطفل بالإسكندرية، حدثا بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية، والبالغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمنطقة مساكن الكيلو 21.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ قدّمه والد الطفل، بالمحضر رقم 10047 لسنة 2025 المُسجل بجنح عامرية أول، وأفاد بأن الضحية ابنه – الذي يعاني من إعاقة ذهنية تجعله يتصرف كطفل دون السادسة ويتحدث بصعوبة – تعرض للانتهاك أكثر من مرة داخل شقة الجاني، ما تسبب في إصابات جسدية وذلك  قبل أن يعدل لاحقًا عن أقواله أمام المحكمة حرصًا  – على مستقبل المتهم كونه ما زال حدثًا.  

وقال محمد شمس محامي المجني عليه، إنه رغم العدول عن الاتهام رأت المحكمة أن أدلة الثبوت في الأوراق كافية لإدانة المتهم، مستندة إلى ما ورد بالتحقيقات والتقارير الفنية، لتُصدر حكمها بسجنه خمس سنوات مراعاة لسنّه.

وأكد شمس، أنه يُعد الحكم تأكيدًا على أن جرائم الاعتداء على الأطفال لا تتوقف على رغبة المجني عليهم أو ذويهم، وأن للمحكمة سلطة تقدير كاملة في وزن الأدلة والفصل فيها حمايةً للمجتمع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسين الاسكندرية ياسين جديد بالاسكندرية الطفل ياسين ذوي الهمم أخبار جنايات الإسكندرية اخبار محكمة جنايات الاسكندرية

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية