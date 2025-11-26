إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

18 حجم الخط

أُصيب 15 شخصًا، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بجوار محور أبوشوشة في مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوعه.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانقلاب ميكروباص في نطاق مركز أبو تشت.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

