مسلحون يهاجمون مدرسة شمال نيجيريا ويختطفون 25 طالبة

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن مسلحين هاجموا مدرسة ثانوية داخلية  شمال غرب نيجيريا قبل فجر اليوم، وقاموا باختطاف 25 طالبة.

اختطاف 25 طالبة في نيجيريا 

ومن جانبها أعلنت الشرطة النيجيرية أن أحد موظفي المدرسة أُصيب وقتل آخر في الهجوم الذي يمثل أحدث حادثة اختطاف مدرسي في المنطقة الشمالية من نيجيريا.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاختطاف من المدرسة الداخلية في ولاية كيبي.

 

تفاصيل حادث اختطاف طالبات في نيجيريا


وقع الحادث في الساعة الرابعة صباحًا، التي قالت إن الفتيات تم اختطافهن من سكنهن المدرسي. تقع المدرسة الداخلية في ماجا، في منطقة دانكو-واساجو بالولاية، وفقًا للمتحدث باسم الشرطة نافع أبو بكر كوتاركوشي.

وقال كوتاركوشي إن المهاجمين كانوا مسلحين بأسلحة حديثة وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس قبل اختطاف الفتيات.

وقال المتحدث باسم الشرطة: يقوم فريق مشترك حاليًا بتمشيط طرق الهروب المشتبه بها والغابات المحيطة في عملية بحث وإنقاذ منسقة تهدف إلى استعادة الطالبات المختطفات واعتقال الجناة.

