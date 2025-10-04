مسلحون يقتحمون مهرجانا انتخابيا في العراق، هل هي محاولة لاغتيال النائب الجبوري؟ (فيديو)

اقتحم مسلحون مهرجانًا انتخابيًا أقامه حزب "الجماهير الوطنية" بزعامة النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، في قضاء "الشرقاط" بمحافظة "صلاح الدين"؛ ما أحدث حالة من الفوضى والذعر.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنها لقطات توثق حالة من الهلع نتج عنها تدافع بشري، بعد اقتحام عدد من المسلحين للمهرجان، الذي أقيم لدعم المرشح عن الحزب طارق الحمد.

🛑 عاجل



مقربون من وزير التربية ( ابناء اخيه ) يهاجمون مؤتمرًا انتخابيًا ل احمد الجبوري - ابو مازن، في الشرقاط ويمطروه بوابل من الرصاص.



نجاة ابو مازن من محاولة اغتيال بعد مهاجمة عناصر تابعة لوزير التربية له اثناء حضوره مؤتمرًا انتخابيا في الشرقاط قبل قليل pic.twitter.com/LFcALqvCx4 October 3, 2025

وتضاربت الأنباء حول الهدف من الهجوم على الفعالية الانتخابية، وسط احتمالات وجود محاولة لاغتيال الجبوري ونجاته من تلك المحاولة، وفق ما أفاد به ناشطون عراقيون.



وفي بيان لاحق، أكد الجبوري: "أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن "المرحلة القادمة تتطلب تمثيلًا قويًا يعبر عن تطلعات المواطنين ويعمل بجدية للحفاظ على هوية المحافظة من التشويه وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي".

وحث الجبوري أبناء الشرقاط على "ضرورة دعم ومساندة المرشح طارق الحمد، لكفاءته وقدرته على تمثيل أبناء الشرقاط خير تمثيل تحت مظلة حزب الجماهير الوطنية"، حسب قوله.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية في العراق، حيث تتسابق القوى السياسية على استعراض قوتها التنظيمية وحشد الجماهير في المهرجانات واللقاءات الشعبية.



