رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يتفقد محطة رفع التنقية ويطالب باستمرار حملات المتابعة الميدانية

أجرى المهندس سامي قنديل رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية موسعة بمحطة رفع التنقية الغربية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة التشغيل ومستوى الأداء داخل المحطة.

وتُعد محطة التنقية الغربية واحدة من أكبر محطات المعالجة بمدينة الإسكندرية، إذ تخدم كثافة سكانية ضخمة تتجاوز 1.7 مليون نسمة، وتعتمد على طاقة تصميمية حالية تبلغ نحو 460 ألف متر مكعب يوميًا، وتشهد المحطة في الوقت الراهن أعمال تطوير وتوسعات كبرى تستهدف رفع قدرتها الاستيعابية لتتراوح بين 600 إلى 680 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في الأحمال والتوسع العمراني المتسارع بغرب الإسكندرية.

وتشمل أعمال التطوير الجارية رفع كفاءة نظام المعالجة من مرحلة “المعالجة الابتدائية” إلى معالجة ثانوية متقدمة تسهم في تحسين جودة المياه المُعالجة وتقليل التأثيرات البيئية، كما يجري إنشاء منظومة متكاملة لتوليد الطاقة من خلال هاضمات الحمأة (Sludge Digesters) لاستخراج البيوجاز واستخدامه في إنتاج الكهرباء، بما يدعم تشغيل المحطة بطاقة نظيفة ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

وشملت الجولة زيارة ورش التريلات بالمحطة، حيث تابع أعمال الصيانة الجارية واطّلع على خطة تجهيز المعدات والجرارات، مؤكدًا أهمية الاستعداد الدائم ورفع كفاءة أسطول النقل لخدمة مختلف مواقع العمل التابعة للشركة.

وشدد رئيس الشركة على استمرار تنفيذ حملات المتابعة الميدانية الدوريّة لضمان جاهزية جميع المحطات والورش، بما يضمن استدامة العمل وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة لأهالي الإسكندرية.

