الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الريف المصري الجديد يعلن عن توفير معدات ميكنة زراعية لخدمة مزارعي الطور

ادوات الميكنة الزراعية
ادوات الميكنة الزراعية
18 حجم الخط

أعلن اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصرى الجديد، عن بدء توفير مجموعة من معدات وآلات الميكنة الزراعية للمنتفعين بمنطقة الطور، وذلك ضمن تحضيرات الشركة لإقامة محطة متكاملة للميكنة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الشركة لدعم المزارعين والمستثمرين المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وقال اللواء عمرو عبد الوهاب: إن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لحرص الشركة على تقديم خدمات عملية متطورة تُسهم فى تسريع عمليات الزراعة داخل الأراضى المستصلحة، وتُلبّى الاحتياجات الفعلية للمزارعين والمستثمرين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المعدات المتاحة تشمل تجهيزات زراعية متكاملة تناسب مختلف مراحل العمل.

وأضاف أن الشركة تسير وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعميم خدمات الميكنة الزراعية فى مختلف مناطق المشروع، موضحًا أن محطة الطور المرتقبة ستأتى على غرار محطة الميكنة الزراعية بمنطقة المغرة، والتى تسهم فى دعم منظومة العمل الزراعى وتخفيف الأعباء على المزارعين.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن "الريف المصرى الجديد" تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الخدمات الزراعية واللوجستية، مشيرًا إلى أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأراضى، بل يمتد ليشمل توفير البنية الأساسية، وشبكات الطرق، ومصادر الطاقة، والخدمات الفنية والإرشادية، وبرامج التدريب للمزارعين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والإستدامة.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة تشمل إنشاء محطات ميكنة زراعية جديدة، تبدأ بمناطق إمتداد غرب المنيا والفرافرة، مع التوسع فى خدمات الصيانة والتشغيل للمعدات الزراعية، بهدف ضمان استمرار عملها بجودة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى بحث تنظيم برامج تدريب فنى متقدمة للمزارعين والعاملين على استخدام الآلات الزراعية الحديثة ورفع مهاراتهم التشغيلية.

وأشار إلى أن الشركة سبق وأن وقعت بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية كبرى، مثل البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى، بما يمكن المنتفعين بأراضى المشروع القومى من الانتفاع بالعديد من الخدمات التمويلية والمصرفية المهمة، بما يتيح لهم الحصول على خدمات الميكنة بأسعار مناسبة وآليات سداد ميسرة، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين ويُعزز الجدوى الاقتصادية للمزارعين.

واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب تصريحاته مؤكدًا أن شركة تنمية الريف المصري الجديد ستظل شريكًا فاعلًا فى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأنها ملتزمة بالعمل على تمكين المزارعين والمستثمرين وتوفير كل ما يلزمهم لتحقيق النجاح فى أراضيهم، دعمًا لرؤية الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي الأراضي الاراضى المستصلحه

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية