3 هزائم تحبط طموحات برشلونة في الموسم الجديد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، 3 هزائم ثقيلة أحبطت طموحاته ومسيرته في مختلف البطولات التي يشارك بها  الموسم الجاري، وتثير الشكوك حول قدرة الفريق الكتالوني على تحقيق بطولات وألقاب في ظل المنافسة الصعبة في القارة الأوروبية.

وسقط برشلونة أمس الثلاثاء أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ولم تكن تلك الهزيمة هي الوحيدة للفريق الكتالوني الموسم الجاري، حيث سبق له الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في المرحلة الأولى أيضا من دوري أبطال أوروبا.

وعلى مستوى الدوري الإسباني خسر برشلونة أيضا أمام منافسه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من لا ليجا.

وتسيطر مشاعر الإحباط على مشجعي برشلونة الإسباني في ظل السقوط المتواصل أمام الفرق الكبرى في مختلف البطولات.

