اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى 39952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 49369 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 18040 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4450 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12230 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 16234 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4211 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

