كلية طب قصر العيني تنظم المؤتمر السنوي السادس للتخدير

نظّم قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب قصر العيني المؤتمر السنوي السادس للتخدير، تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد هجرس، مستشار العميد للحوكمة، وبإشراف الدكتورة جيهان الخولي، رئيسة القسم، وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن انعقاد المؤتمر يعكس التزام كلية الطب بتسريع التطوير في التعليم الطبي والبحث العلمي، موضحًا أن استراتيجية الكلية تم تمديدها حتى عام 2030 لضمان مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز مستوى التدريب والخدمة الطبية.

وأشار إلى أن قسم التخدير يمثل ركيزة أساسية في مستشفيات قصر العيني، نظرًا لدوره المحوري في جميع العمليات الجراحية وضبط المعايير الإكلينيكية التي تنعكس مباشرة على جودة التدريب والبحث العلمي ورعاية المرضى.

وأضاف أن تحديث لائحة الدراسات العليا بعد 16 عامًا جاء مواكبًا للتطورات الدولية، مشددًا على أن تطوير العلاقات المؤسسية بين الجامعات والهيئات الطبية يتطلب مشاركة فاعلة من الأقسام العلمية باعتبارها المحرك الأساسي لأي منظومة تطوير داخل المؤسسة.

التوسع في خدمات علاج الألم بقسم التخدير بقصر العيني

وأوضحت الدكتورة جيهان الخولي جهود القسم خلال العام، والتقدم في الخدمة الطبية والرعاية المركزة من خلال تطبيق أحدث الإرشادات العالمية في العمليات والطوارئ، وتحليل مؤشرات الأداء المتعلقة بالمراضة والوفيات ومدة الإقامة.

وأشارت إلى التوسع في خدمات علاج الألم عبر افتتاح عيادات جديدة وتجهيز غرفة عمليات وإفاقة مخصصة للإجراءات التداخلية، إلى جانب تعزيز برامج التغذية العلاجية داخل الرعايات بعد تدريب 60 عضوًا من هيئة التدريس والبدء في تطبيق بروتوكولات موحدة.

كما تناولت التطوير الملحوظ في العملية التعليمية، حيث تم تدريب أكثر من 2400 طالب، مع رفع كفاءة برامج ماجستير التخدير وتحسين نتائج المتدربين عبر منظومة تدريب متكاملة داخل العمليات والرعايات.

واستعرضت الإنجازات البحثية للقسم التي أسفرت عن نشر أكثر من 45 بحثًا في مجلات دولية مصنفة Q1 وQ2، مما يعزز الحضور العلمي للقسم ويتماشى مع توجه الكلية في دعم البحث العلمي والنشر الدولي.

وأكدت أن ما تحقق يعكس التعاون الوثيق بين القسم وإدارة الكلية، وأن قسم التخدير سيواصل دوره في الارتقاء بجودة الخدمة والتدريب والبحث داخل قصر العيني وعلى المستوى الإقليمي.

ساهم في تنظيم المؤتمر كل من الدكتور ماجد صالح، والدكتور أحمد حسنين، والدكتورة رحاب منصور، والدكتورة مادونا راضي، والدكتورة مها جبريل، والدكتورة إيمان سعيد، والدكتورة مي سعيد، والدكتورة هاجر طارق.

