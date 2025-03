كيم سوهيون يدافع عن نفسه بالدموع بعد شائعات مواعدته للراحلة كيم ساي رون (فيديو)

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي نظمه الممثل الكوري كيم سو هيون في مدينة سيول، والذي أقامه للرد على الشائعات المنتشرة مؤخرًا لمواعدته الممثلة الراحلة كيم ساي رون

وبدأ الممثل المؤتمر بمقولة أثارت غضب المشاهدين ورواد التواصل الاجتماعي حيث قال: "يبدو أن كيم ساي رون لا تستطيع النوم براحة. أشعر بالأسف عليها".

وادعى الممثل الأكبر آجرًا في كوريا أن سبب نفيه علاقته للراحلة ساي رون هو كونه بطلًا لدراما “ملكة الدموع” وقتها، فقال: "عندما عُرض مسلسل "ملكة الدموع"، كان عليّ حماية نفسي كممثل رئيسي. ماذا كان سيحدث لو اعترفتُ بعلاقة استمرت عامًا؟ ماذا كان سيحدث للممثلين، وطاقم العمل الذي كان يعمل ليلًا، وفريق الإنتاج الذي راهن بكل شيء على هذا المشروع؟ ماذا كان سيحدث لموظفي وكالتنا؟".

فضيحة الممثل كيم سوهيون

وقد سبق ونشرت وكالة GOLDMEDALIST الكورية الخاصة بالممثل كيم سوهيون بيانًا تنفي من خلاله علاقته بالممثلة الراحلة كيم ساي رون، ولكنها عادت وأصدرت بيانًا جديدًا تؤكد من خلاله علاقة النجمين ولكن تنفي أنه كان خلال الفترة التي كانت الممثلة قاصرا وإنما أنها قد بلغت سن الـ 19 عامًا.

يذكر أن وكالة كيم سو هيون GOLDMEDALIST كانت قد كشفت سابقًا أنها ستقدم موقفًا واضحًا وموثقًا بشأن قضية كيم ساي رون بحلول الأسبوع المقبل، لكنها أصدرته صباح اليوم بعد أن بدأت الشركات حذف صورة الممثل من على اللافتات الاعلانية نظرًا لرد الفعل العنيف الذي تواجهه للعمل معه.

وزعمت الوكالة أنه على الرغم من صحة وجود علاقة بين كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون في الماضي، إلا أنها لم تكن قاصرا آن ذاك - برغم أنه سبق وتم نفي هذه العلاقة مرتين أثناء حياة الممثلة وبعد وفاتها - كما نفت الوكالة مزاعم ضغط كيم سو هيون على كيم ساي رون لسداد 700 مليون وون، حوالي 481,300 دولار أمريكي، وقدمت صورًا كدليل.

بيان وكالة GOLDMEDALIST عن مواعدة كيم سوهيون وكيم ساي رون

"مرحبًا، معكم GOLDMEDALIST نُصدر بيانًا نيابةً عن كيم سو هيون بشأن التقارير الأخيرة الصادرة في حقه، مستندةً إلى أدلة مُوثّقة، لدحض هذه ادعاءات.

ومع ذلك، في وقت مبكر من صباح اليوم، ظهرت على كيم سو هيون علامات اضطراب نفسي شديد، وقد اتخذنا إجراءات لضمان استقراره التام. يعاني كيم سو هيون من ارتباك شديد بسبب مزاعم بأن سبب الوفاة المفاجئة للراحلة يُنسب إليه. بالإضافة إلى ذلك، في ليلة 12 مارس، وبعد نشر الخبر، تمركزت سيارة تحمل أفرادًا يحملون كاميرات أمام المدخل الرئيسي للشركة وفي موقف السيارات حتى الفجر. وفي 13 مارس، قرابة وقت الغداء، شوهد أفراد يحملون كاميرات يتسكعون حول المبنى، مما استمر في الضغط النفسي على كيم سو هيون.

في ظل هذه الظروف، نرجو منكم التكرم بتفهمكم، ونصدر بيانًا عاجلًا لتوضيح النقاط الرئيسية. مع أن هذا البيان يختلف عن خطتنا الأصلية، وقد رأينا ضرورة التواصل حتى مع وجود أي قصور.

علاقة كيم سو هيون وكيم ساي رون

كان كيم سو هيون وكيم ساي رون على علاقة منذ صيف عام 2019، بعد أن أصبحت كيم ساي رون بالغة قانونيًا، وحتى خريف عام 2020. ليس صحيحًا أن كيم سو هيون واعد كيم ساي رون عندما كانت قاصرًا. الصور التي شاركتها كيم ساي رون على قصصها على إنستغرام في 24 مارس 2024 وتلك التي ظهرت في تقرير 11 مارس 2025 تصور لحظات خاصة لهما خلال علاقتهما في شتاء عام 2020. تم إصدار الزي الذي ارتدته كيم ساي رون في تلك الصور من قبل علامة تجارية في يونيو 2019، مما يجعل ادعاء التقرير بأن الصور قد تم التقاطها في عام 2016، عندما كانت كيم ساي رون قاصرًا، مستحيلًا.

علاوة على ذلك، نشرت التقرير صورة أخرى في 12 مارس 2025، التُقطت عشية أعياد الميلاد 24 ديسمبر 2019، وقد حصلنا على البيانات الوصفية لهذه الصورة. ويمكن أيضًا تأكيد أن الصورة المنشورة 13 مارس التُقطت في اليوم نفسه، كما يتضح من تطابق الملابس. جميع الصور التي قدمها التقرير كدليل على مواعدة كيم سو هيون لكيم ساي رون منذ صغرها، التُقطت عندما كانت بالغة. إن ادعاء المتكرر بوجود "صور التُقطت عام 2016" لا أساس له من الصحة، حيث لم يكن الاثنان على علاقة في ذلك الوقت.

كانت الرسائل التي أرسلها كيم سوهيون إلى كيم ساي رون أثناء خدمته العسكرية من بين الرسائل المرسلة إلى معارفه المقربين. وكما يتضح من المحتوى، كان كيم سو هيون يتكيف مع الحياة العسكرية وكثيرًا ما كتب بالتفصيل عن حياته اليومية لأصدقائه. إن تعبيرات الاشتياق لشخص ما شائعة بين الجنود وأصدقائهم المقربين. ومع ذلك، زعم ذلك التقرير أن الاثنين كانا يتواعدان منذ عام 2015، وقام بتشويه الصور الملتقطة بعد أن أصبحت كيم ساي رون بالغة كما لو كانت من سنوات صغرها ووضعت بطاقات بريدية مرسلة بعد علاقتهما مع رسائل من خدمته العسكرية لجعل الرسائل العادية تبدو كرسائل حب.

وُجّهت انتقادات كثيرة إلى كيم سوهيون بشأن علاقتهما. وبينما قد تكون العلاقة بين شخصين بالغين مسألة شخصية، فمن الطبيعي أن تخضع حياة كيم سوهيون، المحبوب من قبل الكثيرين، لتقييم عام، وإذا كان هذا التقييم انتقادًا لاذعًا، فيجب أن يؤخذ على محمل الجد. ومع ذلك، وبسبب تقارير مضللة، تنتشر العديد من المعلومات والشائعات الكاذبة كما لو كانت حقائق حتى في هذه اللحظة.

ادعى المخبر الذي ظهر في البث على أنها خالة كيم ساي رون. ومع ذلك، ووفقًا لتقرير من إحدى وسائل الإعلام، يُقال إنه أحد معارف والدة كيم ساي رون. وقد أدت المعلومات المشوهة المستندة إلى مصدر لم تتضح هويته حتى إلى اختلاق شائعات دون أي تحقق من الأطراف المعنية. وقد تم الكشف عن الحياة الخاصة للاثنين قسرًا من قبل الآخرين، مما تسبب في ألم شديد ليس فقط لكيم سو هيون ولكن أيضًا لمن حولهما.

بعد الكشف عن حياتهما الخاصة، أصبحت آراء الجمهور المختلفة حول خيارات كيم سوهيون أمرًا لا مفر منه. ومع ذلك، فقد شوّه آخرون الأيام الماضية لعلاقة شخصين بالغين انفصالا، مما أدى إلى انتشار أكاذيب لا تُحصى حتى في هذه اللحظة. إنه لأمر مؤلم للغاية أن يتحمل شخص واحد مثل هذه الأمور بسبب حياته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ هذا تدخلًا في الحياة الخاصة للمتوفى وتشويهًا لسمعته".

الجمهور يشكك في بيان وكالة كيم سوهيون بسبب تصريحات كيم ساي رون

وعقب نشر وكالة GOLDMEDALIST عادة شهادة كيم ساي رون الأخيرة للظهور مجددًا وسط نفي كيم سو هيون مواعدته لها عندما كانت قاصرًا، مما أثار جدلًا متجددًا.

كتبت كيم ساي رون سابقًا:

"استمرت علاقتنا من 19 نوفمبر 2015 إلى 7 يوليو 2021. كنتُ أبلغ 15 عامًا، وكان هو في الـ 28 عامًا. 6 سنوات معًا، وانتهى كل شيء هكذا.

قبل تجديد عقدي، كنتُ أبحث عن وكالة جديدة، وخلال المفاوضات مع شركته، انتهى بي الأمر بالتوقيع مع شركة جولد ميداليست دون فهم كامل للشروط. عملت في اختيار الممثلين والإخراج البصري، لكنني لم أتقاضَ أجرًا رسميًا.

في مايو 2022، انتهى عقدي. أعتذر لفرق الإنتاج المعنية، لكنني لا أفهم تصريح جولد ميداليست الذي زعم أنهم "لا يعرفون ما هي نيتي".

نشرتُ تلك الصورة (على إنستغرام) على أمل إثارة محادثة مع كيم سو هيون بشأن المبلغ الذي طُلب مني دفعه بعد أن حظرني من جميع وسائل التواصل. آمل أن يعترفوا بالأذى الذي لحق بي ويعتذروا.

بصفتي ممثلة، أعتقد أنه من الضروري قول الحقيقة لمن يستحوذ عليهم الجمهور بصورتهم المشوهة. ولهذا السبب أكتب هذا.

معهد غاروسورو للأبحاث يرد بصور جديدة لكيم سوهيون وساي رون

كما كُشف معهد غاروسورو للأبحاث والذي سبق واشعل هذه الفضيحة منذ أيام قليلة عن صورة جديدة لكيم سايرون وكيم سو هيون معًا عندما كانت الممثلة بعمر الـ 16 عامًا، كما أكد المعهد أن والدة كيم ساي رون طلبت منهم عدم نشر بعض الصور الحساسة. حيث تشير التقارير إلى أن كيم سو هيون يُظهر علامات قلق، مما يُثير مخاوف من أنه قد يتخذ قرارًا مُتطرفًا بالانتحار. في ضوء ذلك، أعربت عائلة كيم ساي رون حزنها وقلقها على سلامته.

شائعات مواعدة سو هيون لساي رون

تم الكشف عن شائعات مواعدة سو هيون، المعروف بأدواره في "My Love From the Star" و"Queen of Tears"، وساي رون في عام 2024 بعد أن شاركت الممثلة الشابة صورة معه على موقع انستجرام في ذلك الوقت، نفت Gold Medalist أيضًا الشائعات.

قبل وفاتها، كانت ساي رون نجمة أطفال شهيرة تعرضت مسيرتها الترفيهية لضربة بسبب حادث قيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022. في نفس العام، تركت ساي رون Gold Medalist بعد انتهاء عقدها مع الوكالة.

ورحلت النجمة الكورية كيم ساي رون عن عالمنا في الشهر الماضي، في يوم ميلاد الممثل كيم سوهيون، بظروف غامضة حول وفاتها، حيث تم العثور على جثة الممثلة في منزلها من قبل أحد أصدقائها، وفقًا لتقارير الإعلام الكوري.

وصرحت مصادر من الشرطة الكورية في بيان إعلامي، أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود جريمة أو اقتحام، مؤكدين استمرار التحقيقات في الظروف الدقيقة لوفاة الممثلة، ولكن لم يكشف عنه حتي الآن.

