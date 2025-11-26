بحضور أبو الغيط، انطلاق أعمال الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب

18 حجم الخط

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اجتماع الدورة (55) العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي سبقها اجتماعات تحضيرية للدورة (103) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة (21) للمكتب التنفيذي.

سياق التطورات السياسية والدبلوماسية والميدانية الراهنة للقضية الفلسطينية

وانطلقت الدورة، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيما يرأس الجلسة وزير الإعلام السوري، بصفته البلد الرئيس، خلفا لمملكة البحرين.

وكان السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، قال إن هذه الدورة ستناقش عددًا من القضايا الهامة بدءًا بالقضية الفلسطينية في سياق التطورات السياسية والدبلوماسية والميدانية الراهنة، وتبعات الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وخاصة على مستوى الدور المنوط بالإعلام العربي في مواكبة الزخم الدولي الداعم للشعب الفلسطيني.

تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي

وأوضح خطابي، أن جدول أعمال الدورة يتضمن على وجه الخصوص تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي، والخطة المرحلية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وخطة الإعلام البيئي، وملف التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية، فضلًا عن جملة من القضايا التنظيمية بما في ذلك تشكيل المكتب التنفيذي، واختيار عاصمة الإعلام العربي 2026، ومتابعة أنشطة بعثات الجامعة العربية والمنظمات الإعلامية، واكتساب العضوية بصفة مراقب لكل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجلس وزراء الإعلام.

توزيع جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة

كما أعلن أن حفل توزيع جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة سيقام على هامش هذه الدورة الوزارية بمقر الأمانة العامة، مؤكدًا أن هذه الجائزة الرفيعة تُسلَّم — تحت مظلة الجامعة العربية — برعاية دولة الكويت منذ 2023.

ووجه السفير أحمد رشيد خطابي الشكر والتقدير لوزارة الإعلام الكويتية على رعايتها للجائزة وإلى لجنة التحكيم على التزامها المهني بمعايير الاستحقاق والحياد والجدارة في تقييم الأعمال المرشحة.

150 عملًا صحفيًا من 13 دولة عربية

وذكر رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن الدورة الحالية للجائزة نُظمت تحت شعار "الشباب والإعلام الجديد"، وتنافس فيها 150 عملًا صحفيًا من 13 دولة عربية، وشملت ميادين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي–البصري والرقمي، معلنًا أنه، فضلًا عن الجوائز المالية المخصصة للفائزين، سيتم تكريم الوزير أحمد عساف، المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين، في إشارة تضامنية من الجامعة العربية مع الإعلام الفلسطيني في ظل ما يتعرض له تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، بجانب تكريم مجموعة من الإعلاميين العرب.

