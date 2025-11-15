السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يتوجه إلى الصين ويشارك في عدة فعاليات ببكين ومدن أخرى

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو
18 حجم الخط

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، بدعوة من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث يشارك في عدد من الفعاليات في العاصمة بكين ومدن أخرى.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أولى محطات الزيارة ستكون في العاصمة بكين، حيث يشارك أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، بحضور لي هايشيجنغ وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، وعدد من كبار المسؤولين.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة بالسيد مونغ شيكونغ نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة السياسية باللجنة المركزية، إضافة إلى أعضاء بارزين بلجنة الخبراء الدائمة لمجلس الشعب الصيني، وذلك لمناقشة مسار العلاقات العربية–الصينية، وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعزيز الحوار بين الحضارتين. كما يلتقي أبو الغيط بوزير الخارجية الصيني ومسؤولين في اللجنة المركزية للحزب لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

فعاليات تنظمها جامعة فودان الصينية

وأوضح المتحدث الرسمي أن من المقرر أن يشارك أبو الغيط في الاحتفالية التي تقيمها بعثة الجامعة العربية في بكين بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مركز الدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي في الصين.

وأشار رشدي إلى أن ثاني محطات الزيارة ستكون مدينة شانغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، حيث سيشارك الأمين العام في فعاليات تنظمها جامعة فودان الصينية، والتي قررت منح سيادته شهادة الزمالة الفخرية. كما يشارك في الجلسة الاقتصادية للدورة الثالثة لمنتدى الصين العربي للتنمية والحَوْكَمة. ومن المنتظر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء “مركز فودان – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيادة العالمية”، يوقعها كل من السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والسيد جين لي رئيس جامعة فودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أبو الغيط الصين العاصمة بكين مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية رئيس جامعة فودان

مواد متعلقة

أبو الغيط: الوثيقة العربية تمثل أحد أهم أعمدة الهوية الوطنية

السفير الياباني بالقاهرة يمنح أبو الغيط وسام الشمس المشرقة

أبو الغيط: الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم مروعة من محتل غاشم لا يحترم القانون

أحمد أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads