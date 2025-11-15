أبو الغيط يتوجه إلى الصين ويشارك في عدة فعاليات ببكين ومدن أخرى

18 حجم الخط

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، بدعوة من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث يشارك في عدد من الفعاليات في العاصمة بكين ومدن أخرى.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أولى محطات الزيارة ستكون في العاصمة بكين، حيث يشارك أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، بحضور لي هايشيجنغ وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، وعدد من كبار المسؤولين.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة بالسيد مونغ شيكونغ نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة السياسية باللجنة المركزية، إضافة إلى أعضاء بارزين بلجنة الخبراء الدائمة لمجلس الشعب الصيني، وذلك لمناقشة مسار العلاقات العربية–الصينية، وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعزيز الحوار بين الحضارتين. كما يلتقي أبو الغيط بوزير الخارجية الصيني ومسؤولين في اللجنة المركزية للحزب لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

فعاليات تنظمها جامعة فودان الصينية

وأوضح المتحدث الرسمي أن من المقرر أن يشارك أبو الغيط في الاحتفالية التي تقيمها بعثة الجامعة العربية في بكين بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مركز الدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي في الصين.

وأشار رشدي إلى أن ثاني محطات الزيارة ستكون مدينة شانغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، حيث سيشارك الأمين العام في فعاليات تنظمها جامعة فودان الصينية، والتي قررت منح سيادته شهادة الزمالة الفخرية. كما يشارك في الجلسة الاقتصادية للدورة الثالثة لمنتدى الصين العربي للتنمية والحَوْكَمة. ومن المنتظر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء “مركز فودان – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيادة العالمية”، يوقعها كل من السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والسيد جين لي رئيس جامعة فودان.

