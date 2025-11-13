أبو الغيط: الوثيقة العربية تمثل أحد أهم أعمدة الهوية الوطنية

18 حجم الخط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال فعالية يوم الوثيقة العربية التي عُقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة اليوم الخميس، أن الوثيقة العربية تمثل أحد أهم أعمدة الهوية الوطنية ومرجعًا أساسيًا في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة، مشددًا على أن حماية الأرشيف العربي وصونه لم تعد خيارًا ثقافيًا فحسب، بل مسؤولية قومية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

الأرشيف جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي العربي

وأوضح أن الوثيقة العربية تشكل شاهدًا على التاريخ وذاكرة للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن المبادرة التي أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قبل أكثر من عقدين ما تزال تعبر عن إدراك عميق لقيمة الأرشيف كجزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي العربي.

ووجه أبو الغيط تحية تقدير لجميع العاملين في مؤسسات الوثائق العربية، داعيًا إلى تعزيز الجهود لحماية الإرث الوثائقي من محاولات الطمس والتزوير وتشويه السردية التاريخية.

دعم الجهود الرامية لصيانة الأصول التاريخية

وهنأ الأمين العام الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بمناسبة انتخاب عبدالله ماجد آل علي رئيسًا له، معربًا عن تطلع الجامعة لاستمرار التعاون في حماية التراث الأرشيفي للمنطقة العربية ودعم الجهود الرامية لصيانة الأصول التاريخية.

كما هنأ أحمد بن عبدالله البوعينين على انتخابه رئيسًا للجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، داعيًا اللجنة إلى إثراء سجل “ذاكرة العالم” بالمساهمات العربية المتميزة وحماية المخطوطات والخرائط والصور والمحفوظات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

تعزيز العمل الإقليمي المشترك

وأشار إلى أن احتفال هذا العام يُقام تحت شعار"جامعة الدول العربية: ثمانون عامًا من العمل العربي المشترك"، مؤكدًا أن الجامعة منذ تأسيسها كانت التعبير المؤسسي الأول عن حلم التضامن العربي، وكانت خطوة استشرافية نحو تعزيز العمل الإقليمي المشترك.

وأشاد بالمعرض الوثائقي “جامعة الدول العربية في عيون مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية” الذي جرى افتتاحه قبل الجلسة، معتبرًا أنه يجسد مسيرة الجامعة ويعرض وثائق نادرة قدمتها دور الوثائق العربية.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الجامعة في حماية الإرث الوثائقي، مشيرًا إلى افتتاح المعرض المتحفي الدائم للجامعة في سبتمبر الماضي، والذي يضم مقتنيات تُوثّق ثمانية عقود من تاريخ العمل العربي المشترك. ودعا الحضور إلى زيارة المتحف والتعرف على محتوياته بوصفه سجلًا حيًا لمسيرة الأمة العربية.

واختُتمت الفعالية بتكريم دار الوثائق القومية السودانية وعدد من الشخصيات العربية تقديرًا لإسهاماتهم في حفظ التراث الوثائقي العربي، وذلك ضمن احتفالات يوم الوثيقة العربية لهذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.