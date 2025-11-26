الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تحذر: رسائل التهديد بقطع التيار تحمل نوعا جديدا من الاحتيال الإلكتروني

رسائل تهديد قطع التيار
رسائل تهديد قطع التيار الكهربائي، فيتو
حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من نوع جديد من الاحتيال الإلكتروني الذي ظهر مؤخرا للاستيلاء على أموال المواطنين من خلال رسائل تهديد بقطع الكهرباء في حالة عدم دفع مبالغ مالية.

رسائل تهديد قطع التيار الكهربائي

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها تلقت عدة شكاوى من المواطنين الذين تلقوا رسائل تفيد بضرورة دفع متأخرات الفواتير أو تهدد بقطع الكهرباء، وتكون مزودة برابط، مؤكدة أن تلك الرسائل عبارة عن نوع جديد من وسائل الاحتيال الخطيرة والتي تهدف لسرقة بيانات العملاء أو سرقة حساباتهم.
 

وحذرت الشركة المواطنين من الضغط على الرابط وعدم الرد وحذف الرسائل فورا.
 

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت عن تفعيل خدمة جديدة تهدف إلى رفاهية المواطنين من أصحاب العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الشحن بما يتعلق بكارت العدادات.

مميزات الكارت الجديد للعدادات مسبوقة الدفع 

وأوضحت الشركة أن الكارت الجديد يتميز بعده مميزات وهي كالتالي: 

  • سرعة عالية في نقل بيانات الشحن لـعدادات الكهرباء.
  • إمكانية شحنه من جميع فروع الشركة، خاصة أن الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد.
  • يتمتع بتقنية NFC المطورة والتي تسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
  • يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن.
  • يعطي أمانا أعلى للبيانات، خاصة أنه مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك.

 

الجريدة الرسمية