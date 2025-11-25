وزير الكهرباء: نستهدف تعظيم برامج مشتركة لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة

18 حجم الخط

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية.

بحث تعزيز التعاون بين مصر والجزائر

واستعرض وزير الكهرباء خلال استقباله وزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الدكتور مراد عجال، والوفد المرافق بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة والتحول الطاقي، برنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وخطة التحول الطاقي والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري، مشيرا إلى التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

بناء القدرات وإعداد الكفاءات والكوادر الفنية فى البلدين

وناقش اللقاء أهمية العمل المشترك والتعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والخبراء، وبناء القدرات وإعداد الكفاءات والكوادر الفنية فى البلدين، تناول اللقاء التعاون فى مجالات التحكم فى الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة وإعداد برامج تعاون لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة وضبط سوق الكهرباء وتبادل الخبرات في مجال تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية.

وشمل اللقاء تعزيز التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر وتبادل الخبرات الخاصة بإعداد الاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال وكذلك البرامج التدريبية فى مجال انتاج وتخزين ونقل وتسويق الهيدروجين وتشجيع الشركات العاملة فى المجال فى البلدين على انشاء الشراكات والتعاون فى اقامة المشروعات، وتطرق اللقاء إلى مجال كفاءة الطاقة المتعلقة بالأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وغيرها من مجالات التعاون فى ضوء حرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات والتعاون والعمل المشترك.

تنويع مصادر الطاقة ومزيج الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة

وتناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ومزيج الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقات المتجددة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إطار خطة العمل لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، وتم استعراض خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة فى كافة الاستخدامات.



