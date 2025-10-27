آريانا جراندي تكشف عن مساعدة بيونسيه لها في بداية مشوارها الغنائي

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
كشفت المغنية والممثلة الشابة آريانا جراندي، أن النجمة بيونسيه، كانت من الفنانات اللواتي أرشدنها في بداية مسيرتها الفنية.

وذكرت آريانا خلال استضافتها في أحد برامج البودكاست، أنه بعد أدائها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAs) عام ٢٠١٣، دعتها بيونسيه إلى موقع تصوير فيديو موسيقي لها، قائلة:"كانت لطيفة معي، وقدمت لي بعض النصائح الفنية والحياتية".

آريانا جراندي تكشف عن خططها المستقبلية في عالم التمثيل

 تحدثت المغنية آريانا جراندي، عن خططها المستقبلية في عالم التمثيل.

وقالت آريانا في تصريحات صحفية،: "أودُّ أن أصبحَ على خشبة المسرح.. أريدُ أن أمارسَ المسرحَ وأقضي وقتًا أطول في التمثيل مقارنةً بما فعلتُه خلالَ السنوات الاثنتي عشرة الماضية من مسيرتي الفنية.. أعتقدُ أن هذا التوازنَ سيكونُ مهمًا بالنسبة لي، لأنني أدركتُ مدى فائدة الجمع بين الغناء والتمثيل لروحي".

الأوسكار تدعو أريانا جراندي للانضمام لإدارة الجائزة

 وأعلنت ادارة الأوسكار، عن دعوتها للنجمة آريانا جراندي، لتصبح عضوًا في إدارة الجائزة. 

وبهذه العضوية يحق لآريانا جراندي، المشاركة في التصويت الرسمي لاختيار الأفلام الرابحة في جوائز الأوسكار.

آريانا جراندي تجسد بريتني سبيرز

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن كلا من النجمات أريانا جراندي، وسابرينا كاربنتر، وميلي بوبي براون، يتنافسن على تجسيد على دور، النجمة بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية، الذي يحضر له المخرج جون م. تشو، وُصف بأنه "فيلمٌ سيُسهم في بناء مسيرة مهنية"، لمن يقع عليها الاختيار.

 وكشف المخرج الشهير جون إم تشو مؤخرا، إن فيلمه المقبل سيكون فيلم سيرة ذاتية، عن حياة المغنية بريتني سبيرز.

وذكر جون، أن بريتني سبيرز، ستكون مشاركة فعليًا في إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم سيقتبس، من مذكرات بريتني سبيرز التي صدرت عام 2023 The Woman In Me. 

الجريدة الرسمية