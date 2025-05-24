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ثقافة وفنون

عروض بيونسيه تساعد شيكاجو على تحقيق إيرادات 84.7 مليون دولار في أسبوع

بيونسيه، فيتو
بيونسيه، فيتو

 ساعدت عروض بيونسيه الغنائية، التي تقوم بها حاليا، ضمن جولتها "COWBOY CARTER"، ولاية شيكاجو الأمريكية، على تحقيق 84.7 مليون دولار، من إيرادات الفنادق في أسبوع واحد فقط.

بيونسيه تشكر والدتها على مسرح لوس أنجلوس 

 في سياق متصل، حرصت بيونسيه في بداية حفلات جولتها الغنائية Cowboy Carter في لوس أنجلوس، علي اصطحاب والدتها تينا نولز، وابنتيها بلو آيفي، ورومي، على خشبة المسرح في الليلة الثانية لعروضها الغنائية.

ووجهت بيونسيه الشكر، لوالدتها على ما قدمته لها طوال عمرها، فيما حرصت بناتها على تحية الجمهور الكبير الذي حضر لمشاهدة والدتهم بيونسيه.

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 وشاركت بيونسيه، صورة لمسرح جولتها الغنائية، الخاصة بألبومها الجديد، "COWBOY CARTER"، قبل ساعات من بدايتها.

 

وكان من المتوقع أن تعلن بيونسيه عن الجولة الغنائية الجديدة في 14 يناير ٢٠٢٥،  لتعلن تأجيلها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في لوس أنجلوس

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بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي 

 وعبرت المغنية الأمريكية،  بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي الأخير، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

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