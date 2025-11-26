الأربعاء 26 نوفمبر 2025
اقتصاد

216 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع  نحو  216 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 4.333 مليون ورقة منفذة على 157 ألف عملية. 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 76.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.663 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 3.54 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.46% خلال الجلسة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

 

الجريدة الرسمية