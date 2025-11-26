الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن نجاح البرلمان القادم لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية وفاعلة، مشيرًا إلى أن قوة المعارضة هي العامل الأبرز في رفع سمعة المجالس النيابية، وليس الموالاة وحدها.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة MBC مصر

المعارضة تصنع قوة البرلمان لا الولاء

أوضح الفقي أن سمعة المجالس النيابية تاريخيًا ارتبطت دائمًا بقوة المعارضة، معتبرًا أن المعارضة الواعية والمسؤولة هي التي تصنع “نجومية البرلمان”، وتمثل صوت الشعب الحقيقي داخل قاعاته، مشيرًا إلى أن النائب الذي يعبّر عن الناس ويتواصل معهم بصدق هو من يستحق أن يكون نموذجًا يحتذى به.

وأشاد بشخصية النائب الوفدي عبدالعليم داود، واصفًا إياه بأنه “نائب حقيقي يتمتع بتواصل فعلي مع المواطنين، ويعكس جوهر دور النائب الحقيقي”.

مصطفى الفقي: رجال الأعمال والسياسة.. تضارب مصالح

وتطرّق الفقي إلى دور رجال الأعمال في الحياة السياسية، مؤكدًا أنه من واقع خبرته، نادرًا ما ينجح رجل أعمال في أن يكون سياسيًا لامعًا، نظرًا لاحتمالية تضارب المصالح، ولأن طبيعة العمل العام تتطلب حسًا سياسيًا وشعبيًا مختلفًا عن معايير إدارة الأعمال.

مصطفى الفقي: دور النائب أكبر من التشريع والرقابة

وأشار إلى أن وظيفة النائب تتجاوز الدورين التشريعي والرقابي، لتشمل أيضًا خدمة قضايا المواطنين في دوائرهم والتواصل معهم بشكل مستمر، مما يجعل العمل النيابي مسؤولية اجتماعية وسياسية في آن واحد، وليست فقط منصبًا إداريًا أو واجهة سياسية.

مصطفى الفقي يكشف عن تجربة شخصية ودرس من انتخابات 2010

كشف الفقي عن موقف شخصي من تجربته السابقة، قائلًا إنه ندم على خوض الانتخابات بسبب عدم إدراكه للفارق بين الشهرة والشعبية، مؤكدًا أن العمل البرلماني لم يضف له الكثير على المستوى الشخصي، رغم حضوره جلسة تقييم انتخابات 2010 التي شهدت حضور شخصيات بارزة، وكانت مؤشرًا على وجود عوار في المشهد البرلماني آنذاك.

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن قوة المعارضة، ونقاء العملية الانتخابية، واختيار الشخصية البرلمانية التي تعبّر عن الناس، هي مفاتيح نجاح البرلمان المقبل وتحقيق فاعليته الحقيقية.

