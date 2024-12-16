أعراض وأسباب تسمم الحمل، ومتى يسبب الولادة المبكرة؟

تسمم الحمل هو حالة تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم أثناء الحمل، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشكلات في التخثر قد تؤثر على الأعضاء، مثل الكبد والكلى.

تسمم الحمل هو أكثر المضاعفات شيوعًا أثناء الحمل، ويتطور بشكل عام خلال الثلث الثالث من الحمل ويؤثر على حوالي 1 من كل 25 حالة حمل.

يمكن أن يتطور إلى تسمم الحمل لدى بعض الأشخاص، حيث يمكن أن يصابوا بنوبات ويدخلوا في غيبوبة، ويمكن أن يكون مميتًا أيضًا، وتعد مواعيد ما قبل الولادة عنصرًا مهمًا في إدارة الصحة وتسمم الحمل، وفقًا لموقع “Medical News Todays” الطبي.

أعراض تسمم الحمل

قد لا تظهر أعراض أولية لتسمم الحمل، ولكن العلامات الشائعة تشمل:

وجود بروتين في البول

ارتفاع ضغط الدم

عدم وضوح الرؤية، ورؤية أضواء وامضة في بعض الأحيان

الصداع، وغالبًا ما يكون شديدًا

الشعور بالمرض

ضيق التنفس

ألم أسفل الأضلاع على الجانب الأيمن

زيادة الوزن بسرعة، بسبب زيادة السوائل

الغثيان والقيء أثناء النصف الثاني من الحمل

التبول بشكل أقل

انخفاض عدد الصفائح الدموية

ضعف وظائف الكبد

يجب على الحوامل طلب العناية الطبية الفورية إذا عانين من أي من هذه العلامات أو الأعراض.

على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يصابون بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنهم مصابون بتسمم الحمل، وتشمل معايير تشخيص تسمم الحمل ارتفاع ضغط الدم وعلامة واحدة على الأقل مرتبطة به من الأعلى.

مع تقدم تسمم الحمل، يعاني الأشخاص من احتباس السوائل، مع تورم في اليدين والقدمين والكاحلين والوجه.

يمكن أن يكون التورم أو الوذمة جزءًا شائعًا من الحمل، وخاصةً خلال الثلث الثالث من الحمل، ويميل إلى الحدوث في الأجزاء السفلية من الجسم، مثل الكاحلين والقدمين، وعادةً ما تكون الأعراض أخف في الصباح الباكر وتتراكم خلال النهار، وهذا ليس تسمم الحمل، حيث يحدث الوذمة فجأة ويميل إلى أن يكون أكثر شدة.

يمكن أن يحدث تسمم الحمل أيضًا من نمو الطفل بسبب انخفاض إمداد المشيمة بالدم.

أسباب تسمم الحمل

لا يعرف الخبراء سبب حدوث تسمم الحمل، ويقول معظمهم إن هناك مشكلة في نمو المشيمة لأن الأوعية الدموية التي تغذيها تستجيب بشكل مختلف للإشارات الهرمونية وتكون أضيق من المعتاد، مما يحد من تدفق الدم.

كما لا يفهم الخبراء تمامًا سبب تطور الأوعية الدموية بشكل مختلف، ولكن قد تلعب عدة عوامل دورًا، وتشمل هذه:

تلف الأوعية الدموية

نقص تدفق الدم إلى الرحم

مشاكل الجهاز المناعي

العوامل الوراثية

علاج تسمم الحمل

لا يتم علاج تسمم الحمل حتى يولد الطفل.

وحتى ينخفض ​​ضغط دم الحامل، فإنها معرضة لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية، والنزيف الشديد، وانفصال المشيمة عن الرحم، والنوبات، وفي بعض الحالات، وخاصة إذا ظهرت تسمم الحمل في وقت مبكر من الحمل، قد لا تكون الولادة المبكرة الخيار الأفضل للطفل.

ينصح الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم الحمل في حالات حمل سابقة بحضور زيارات ما قبل الولادة بشكل متكرر، وقد يوصي الطبيب بالأدوية التالية:

أدوية خفض ضغط الدم

مضادات الاختلاج

الكورتيكوستيرويدات

إذا كانت المرأة بعيدة عن نهاية حملها ولديها أعراض خفيفة، فقد ينصح الطبيب بالراحة في الفراش، وتساعد الراحة في خفض ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم إلى المشيمة، مما يعود بالنفع على الطفل.

قد ينصح الأطباء بعض الأشخاص بالاستلقاء في الفراش والجلوس أو الوقوف فقط عند الحاجة، وقد يُسمح للآخرين بالجلوس على كرسي بذراعين أو على الأريكة أو السرير، ولكن أنشطتهم البدنية ستكون محدودة للغاية، ويتم إجراء اختبارات ضغط الدم والبول بانتظام، وسيراقب الأطباء الطفل عن كثب أيضًا.

في الحالات الشديدة، قد يتم إدخال الحامل إلى المستشفى للراحة المستمرة في الفراش ومراقبتها عن كثب.

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