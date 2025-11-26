الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

بالأرقام نتائج حملة
بالأرقام نتائج حملة مرورية بالطرق الرئيسية
أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور استهدفت الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1132 مخالفة تجاوز سرعات و115  مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 76  دراجة نارية مخالفة، 90  مخالفة موقف عشوائى، 145 مخالفة شروط الترخيص..

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة على الطرق الرابطة بين المحافظات

تنفيذ 67 حكما قضائيا وضبط 210 مخالفات مرورية في حملة أمنية بالجيزة خلال 24 ساعة

الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية بمديريات الأمن

الجريدة الرسمية