بالأرقام، نتائج حملة مكبرة بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور استهدفت الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1132 مخالفة تجاوز سرعات و115 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 76 دراجة نارية مخالفة، 90 مخالفة موقف عشوائى، 145 مخالفة شروط الترخيص..

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.