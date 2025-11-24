الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 550 مخالفة مرورية و15 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة بالجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الزارعية في الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 550 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة الطرق.

وشملت أبرز المخالفات المضبوطة السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف في المواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

كما قامت فرق المرور بفحص 82 سائقًا على الطرق الزراعية بجنوب الجيزة، حيث أسفرت الفحوصات عن إيجابية 15 حالة تعاطي مواد مخدرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

txt

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة على الطرق الرابطة بين المحافظات

txt

تنفيذ 67 حكما قضائيا وضبط 210 مخالفات مرورية في حملة أمنية بالجيزة خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث الإدارة العامة لمرور الجيز مخالفة مرورية الطرق الزراعية

الأكثر قراءة

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية