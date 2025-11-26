موعد تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بالقادسية في العبور الجديدة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الإثنين 12 يناير المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة سير العمل بالهيئة وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الزيارة عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد بمقر الهيئة إحدى أهم الهيئات في الدولة المصرية لما لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، لافتًا إلى أننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد المهندس شريف الشربيني أننا نسعى لتنشيط آلية العمل داخل الهيئة، لافتًا أنه من ضمن القرارات الأخيرة وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أنه هناك حرص كبير لدعم وتبادل الخبرات بين الهيئتين، خاصة بعد وجود أراضي تحت ولاية المجتمعات العمرانية والتي تتضمن أنشطة سياحية.

ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوجود رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية وأن يكون هناك ضوابط لكافة المعاملات بالهيئة مع المطورين، والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة وتعزيز الخدمات المقدمة بها وتدريب فريق العمل وخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين ليشعر الجميع بتعزيز وتحسن أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى منير عن ترحيبه، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان بمقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، مشيرًا إلى أنه في 2021 نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان، مستعرضًا إنجازات الهيئة وذلك في مجال الإيرادات والتخصيصات حيث وصل إجمالي الإيرادات بالعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ إلى ٨٨٠ مليون جنيه، والعام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بلغت ١,٢٩ مليار جنيه، والعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بلغت الإيرادات ٣,٦ مليار، وخلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بلغت ٥,٢٨ مليار جنيه، وخلال ١ /٧/ ٢٠٢٥ إلى ١١ /٢٠٢٥ من العام المالي الحالي بلغت ٣,٥٦،مليار جنيه، بجانب إصدار 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر ٢٠٢١ حتى الآن، وجاري العمل على ٤٢ موافقة مبدئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.