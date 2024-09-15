كاتم أسرار الملك، معلومات عن جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد

وقع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم، مرسومًا ملكيًا يقضى بتعيين مدير مكتبه الخاص جعفر حسان، رئيسًا للوزراء خلفًا لرئيس الوزراء الأردني السابق بشر الخصاونة.

تكليف جعفر حسان رئيسا لوزراء الأردن

وكتب رئيس الوزراء الأردنى المكلف جعفر حسان، "شرفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله.

وأضاف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، ستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.

مؤهلات جعفر حسان رئيس الوزراء الأردنى الجديد

والدكتور جعفر حسان (56 عاما) والملقب بـ كاتم أسرار الملك، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

جعفر حسان، فيتو

وشغل جعفر حسان منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني منذ مايو 2021، وكان قد شغل هذا المنصب أيضا بين عامي 2014 و2018، وعمل أيضا مستشار الملك للسياسات منذ 18 أغسطس 2020، ومستشارا للاتصال والتنسيق من أبريل 2019.

كما شغل جعفر حسان منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018، وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن "2001-2006"، وعمل ملحقا في الخارجية الأردنية خلال تسعينات القرن الماضي.

تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة قبل جولة الملك الخارجية

و ذكرت مصادر أردنية، أن عملية تشكيل حكومة جديدة وأداء الطاقم الجديد المختار لليمين الدستورية قد تتسارع وفي غضون 48 ساعة المقبلة بسبب وجود برنامج ملكي له علاقة بالسفر خارج البلاد، يُفترض أن تُنجز مع مشاوراتها وتشكيل الفريق قبل نهاية بعد غد الثلاثاء.

ومن الأسماء التي يرجح أن تنضم بصورة شبه مؤكدة للحكومة الأردنية الجديدة، الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق الدكتور خير أبو صعيليك المرشح لتولي وزارة مختصة بالاستثمار.

ومن المرشحين أيضا وليد المصري فيما يرجح أن لا يجري تغيير على من يتولى حقيبة الداخلية والخارجية.