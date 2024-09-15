الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كاتم أسرار الملك، معلومات عن جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد

جعفر حسان، فيتو
جعفر حسان، فيتو

وقع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم، مرسومًا ملكيًا يقضى بتعيين مدير مكتبه الخاص جعفر حسان، رئيسًا للوزراء خلفًا لرئيس الوزراء الأردني السابق بشر الخصاونة.

تكليف جعفر حسان رئيسا لوزراء الأردن 

وكتب رئيس الوزراء الأردنى  المكلف جعفر حسان، "شرفني  سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة،  أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله.

 

وأضاف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، ستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.

مؤهلات جعفر حسان رئيس الوزراء الأردنى الجديد

والدكتور جعفر حسان (56 عاما) والملقب بـ كاتم أسرار الملك، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

جعفر حسان، فيتو

وشغل جعفر حسان منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني منذ مايو 2021، وكان قد شغل هذا المنصب أيضا بين عامي 2014 و2018، وعمل أيضا مستشار الملك للسياسات منذ 18 أغسطس 2020، ومستشارا للاتصال والتنسيق من أبريل 2019.

 

كما شغل جعفر حسان منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018، وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن "2001-2006"، وعمل ملحقا في الخارجية الأردنية خلال تسعينات القرن الماضي.

تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة قبل جولة الملك الخارجية 

و ذكرت مصادر أردنية، أن عملية تشكيل حكومة جديدة وأداء الطاقم الجديد المختار لليمين الدستورية قد تتسارع وفي غضون 48 ساعة المقبلة بسبب وجود برنامج ملكي له علاقة بالسفر خارج البلاد، يُفترض أن تُنجز مع مشاوراتها وتشكيل الفريق قبل نهاية بعد غد الثلاثاء.

ومن الأسماء التي يرجح أن تنضم بصورة شبه مؤكدة للحكومة الأردنية الجديدة، الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق الدكتور خير أبو صعيليك المرشح لتولي وزارة مختصة بالاستثمار.

ومن المرشحين أيضا وليد المصري فيما يرجح أن لا يجري تغيير على من يتولى حقيبة الداخلية والخارجية.

ملك الأردن يقبل استقالة الحكومة ويكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

ملك الأردن يصدر قرارا بحل مجلس النواب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

جعفر حسان رئيس الوزراء الاردني الملك عبدالله الثاني بشر الخصاونة الحكومة الأردنية الجديدة الأردن كاتم أسرار الملك

مواد متعلقة

الأردن يدعو جميع دول العالم إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

عاهل الأردن يحذر من تداعيات استمرار الاحتلال في الهجوم والاعتداء على الضفة الغربية

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

لحل المشكلات العالقة، مدبولي يستهل زيارته للرياض بلقاء وزير الاستثمار السعودي

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

كاتم أسرار الملك، معلومات عن جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية