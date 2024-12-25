مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الأردن والسعودية والإمارات ودول الخليج وبعض الدول الإفريقية هم فقط الأصدقاء الحاليون لمصر.



سعي تركيا إلى مصر لهذا السبب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن تركيا سعت إلى مصر لأنها دولة مركزية كبيرة في المنطقة وأكبر دول الشرق الأوسط وأكثرهم تأثيرًا في المستوى السياسي، مؤكدًا أن أنقرة لم تنفصل عن جماعة الإخوان.

الخوف على الهوية العربية التاريخية لسوريا

ولفت مصطفى الفقي: أخشى على الهوية العربية التاريخية لسوريا وبعض النزعات الثأرية على الجبهة الداخلية، وما يحدث في سوريا حاليًّا تمرد عسكري جاء بعد 14 عامًا.



علامات استفهام حول أحمد الشرع

وأشار: عندما ارتدي أحمد الشرع الشهير بالجولاني، البدلة فهي إشارة جيدة لكن حديثه عن تركيا بفخر واعتزاز يثير علامات الاستفهام.



وأكد: أن تركيا أخف ضررًا من إيران لأن طهران لها أجندات دينية تريد أن تفرضها.

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