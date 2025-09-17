الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العاهل الأردني يدين العدوان الإسرائيلي على غزة وقطر

الملك عبدالله الثاني،فيتو
الملك عبدالله الثاني،فيتو

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن الملك عبدالله الثاني، أدان العدوان الإسرائيلي على قطر وأكد الوقوف إلى جانبها. 

وأوضح الديوان الملكي الأردني، أن الملك أكد مواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادتها من أي انتهاك. 

وتابع الديوان الملكي الأردني: الملك أدان توسيع إسرائيل عمليتها البرية في غزة التي تهدف لتهجير الفلسطينيين.

وكان الديوان الأميري القطري، أعلن أن أمير قطر تميم بن حمد بحث مع ملك الأردن عبد الله الثاني القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

وأوضح الديوان الأميري القطري أن أمير قطر والملك عبد الله الثاني شددا على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة.

بينما أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني أدان خلال لقائه أمير قطر في عمان توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الديوان الأميري القطري الديوان الملكي الأردني الديوان الاميري العدوان الاسرائيلي علي غزة الملك عبد الله الثاني

مواد متعلقة

أمير قطر يصل مطار ماركا العسكري بعمان للقاء ملك الأردن

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في الأردن

الشيباني: اتفاق حول خارطة طريق بشأن السويداء بدعم من الأردن وأمريكا

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads