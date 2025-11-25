الرئاسة اللبنانية تكشف مضمون برقية ترامب إلى عون في ذكرى عيد الاستقلال

18 حجم الخط

كشفت الرئاسة اللبنانية النقاب عن فحوى برقية تهنئة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ82.

الرئاسة اللبنانية تكشف فحوى برقية من ترامب إلى عون



وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء: إن ترامب أكد في برقية التهنئة التي وجهها إلى عون لمناسبة ذكرى الاستقلال، تطلعه الى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان: "بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر اشراقًا للأجيال القادمة".

ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية، جاء في البرقية: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

ترامب يهنئ الرئيس اللبناني

وأضاف ترامب: "يجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة".

