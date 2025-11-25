ياسمينا العبد: بخاف أحب شخص يتوفى وهذه حكاية والدي مع السرطان (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الفنانة ياسمينا العبد، أنها حريصة جدا على عملها منذ صغر سنها، موضحة: " ممكن أنام وأنا بأبكي بسبب خطأ ما حدث فى عمل ما، مهما يكون حجم العمل".



وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش، ببرنامج “abtalk” على قناة يوتيوب إن عائلتها أهم شيء فى الحياة بالنسبة لها، مؤكدة: " أنا شخصية لديها طموح وعقلي يعمل خلال 24 ساعة، وبفكر فى أى حاجة قبل ما أعملها ألف مرة، وشخصتي قلقة، وبحب أسرتي جدا وبخاف عليها جدا".



واضافت: " أنا اصغر أخوتي ولذلك لم أشعر يوما بالوحدة، وطبيعتي كطفلة كنت شخصية خجولة، ولكن عمرى ما شعرت بأنني بعيدة عن أفراد أسرتي"، مؤكدة: " ولدت فى سويسرا ونشأت هناك، ووالدي كان دائم السفر بين جنيف والبحرين، وعشنا فى سويسرا 20 عاما".



وعن أسباب عودة الأسرة للقاهرة، أوضحت: " شقيقتي الكبرى كان لديها رغبة الالتحاق بإحدى كليات القاهرة، ولهذا السبب رجعنا للقاهرة"، موضحة: " فى 2014 أصيب والدي بالسرطان، وكان فى مرحلة خطرة، وكان عندي فى ذلك 9 سنوات، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وبعد ذلك دخل فى مرحلة خطيرة ولذلك أجرى ما يقرب من 7 عمليات جراحية آخرى".



وعن علاقتها بأسرتها، أكدت: " علاقتي بوالدي خاصة جدا، يعني لو عملت إشاعة على قلبي هتلاقي صورة بابا فيه، فأنا بموت فيه، ولو نظر لى نظرة شديدة ممكن بعدها ما أنامش، ودائما بحب أصور والدي أثناء الحديث معه سواء عن العمل أو عن الأسرة، ولذلك بحبه جدا ".



وأكدت:" بخاف أحب شخص يتوفى، وأنا عمري فى حياتي ما أتكسفت من أسرتي".



