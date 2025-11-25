طوابير قبل غلق التصويت.. اللحظات الأخيرة في قرية الدير بطوخ (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة قرية الدير طوخ القليوبية طوابير مع الساعات الأخيرة لغلق باب التصويت وسط ملحمة كبيرة سطرها أهالي القرية مع توقعات بامتداد التصويت.

محافظ القليوبية، جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية بمدينة طوخ



فيما أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مسائية مفاجئة على عدد من اللجان الانتخابية بمدينة طوخ. جاءت الجولة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية.

وتفقد المحافظ لجان الاقتراع داخل مدينة طوخ، واطلع على نسب الإقبال، وتحدث مع السادة المستشارين رؤساء اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بشكل عام.

وأكد المحافظ أن عملية التصويت تسير بانتظام كامل في جميع لجان المدينة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية متواجدة بكثافة لتأمين المقرات وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق اللجان لهذا اليوم.

وخلال الجولة، شدد المهندس عطية على ضرورة استمرار توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، والتأكد من إضاءة المقار بشكل جيد في الفترة المسائية، وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات أو شكاوى والتعامل الفوري معها لضمان إتمام هذا الاستحقاق الوطني في أجواء من الهدوء والشفافية.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بعدد 102 مرشحًا.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

