زحام اللحظات الأخيرة، تكدس أمام اللجان الانتخابية بالقليوبية

شهد  مجمع مدارس أبو زعبل الخانكة  القليوبية تكدسًا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبيل غلق باب الاقتراع  للمشاركة في انتخابات النواب 2025. 

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان لجان انتخابات النواب

زحام اللحظات الأخيرة.. تكدس أمام اللجان الانتخابية بالقليوبية 

فيما أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مسائية مفاجئة على عدد من اللجان الانتخابية بمدينة طوخ. جاءت الجولة لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية.

وتفقد المحافظ لجان الاقتراع داخل مدينة طوخ، واطلع على نسب الإقبال، وتحدث مع السادة المستشارين رؤساء اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بشكل عام.
وأكد المحافظ أن عملية التصويت تسير بانتظام كامل في جميع لجان المدينة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية متواجدة بكثافة لتأمين المقرات وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق اللجان لهذا اليوم.

وخلال الجولة، شدد المهندس عطية على ضرورة استمرار توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، والتأكد من إضاءة المقار بشكل جيد في الفترة المسائية، وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات أو شكاوى والتعامل الفوري معها لضمان إتمام هذا الاستحقاق الوطني في أجواء من الهدوء والشفافية.

