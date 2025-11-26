الأربعاء 26 نوفمبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم، البلطي (رايح جاي) وارتفاع البوري والمكرونة وقفزة في الجمبري

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 59 إلى 63 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 50 إلى 57 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 150 إلى 250 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
سعر السمك اليوم 
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 400 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 170 جنيها.
  • تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 160 إلى 240 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
سعر السمك اليوم 
سعر السمك اليوم 

أسعار الجمبري اليوم

  • تراوح سعر كيلو جمبري جامبو من 970 إلى 1150 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز من 840 إلى 940 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط  من 740 جنيها إلى 800 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 240 جنيها، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

