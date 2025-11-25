حركة حماس تدرس التخلى عن السلاح والتحول إلى حزب سياسي

18 حجم الخط

حزب حماس، أكدت مصادر من حركة حماس الفلسطينية، أن قيادات من الحركة شرعوا فى إجراء مناقشات حول مستقبلها، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بين السيناريوهات المطروحة تحولها إلى حزب سياسي.

حماس تطرح فكرة تأسيس حزب سياسي

وقالت مصادر من الحركة: إن قيادات بداخل وخارج غزة طرحوا فكرة تأسيس حزب حماس السياسي، بهدف الانخراط فى مستقبل الدولة بعيدا عن فكرة المقاومة.

عناصر القسام، فيتو

وحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن من بين ما جرت مناقشته ضمن ورقة قدّمها قيادات من حماس، توجد دعوة إلى إنشاء حزب سياسي مماثل لجماعات وأحزاب سياسية ما زالت قائمة تمثل نهجًا سياسيًا إسلاميًا وطنيًا، ويقدّم نفسه كجهة قادرة على المشاركة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحياتي بشكل عام.

حزب حماس والذهاب إلى مصالحة فلسطينية شاملة

وكشفت المصادر، أن الورقة المطروحة تذهب كذلك إلى مصالحة فلسطينية شاملة تضمن حماية هذا المشروع، بما في ذلك المشاركة في منظمة التحرير مع العمل على إعادة ترتيبها وهيكلتها من جديد من خلال اتفاق وطني جامع يسمح بمشاركة الجميع، ويعيد للنظام السياسي الفلسطيني حضوره، والانفتاح أكثر على التعامل مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي من خلال فتح قنوات اتصال سياسية مع كافة الأطراف، والتحول إلى فاعل سياسي مهم يخدم بقاء حماس بعيدًا عن فكرة حمل السلاح.

وطبقا لما أكدته المصادر، فإن هذه الأفكار المتعلقة بمستقبل حماس تأتي ضمن إطار نقاش عام بدأته كمراجعة شاملة لوضعها بعد الحرب، ولمواقفها السياسية ورؤيتها لواقعها ووضعها الداخلي والخارجي بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها، وما فرضته عليها وقائع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، في أكتوبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.