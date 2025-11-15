الليلة عرض أولى حلقات ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا على MBC مصر

18 حجم الخط

تستعد قناة MBC مصر لعرض أولى حلقات برنامجها الجديد ليلة فونطاستيك الليلة، مع العودة المثيرة للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بعد فترة غياب.

وفي هذا السياق، أعلنت القناة عن الموعد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت البوستر الرسمي للبرنامج الذي يعد من أبرز مفاجآت القناة هذا الموسم.

برنامج ليلة فونطاستيك من المتوقع أن يقدم مزيجا من الكوميديا والحوارات الساخرة والمواقف الطريفة التي اعتاد جمهور أبلة فاهيتا عليها، مع ظهور مجموعة من الضيوف المميزين، حيث ستستعيد الدمية شعبيتها في إطار عصري وجديد.

في نفس السياق، كشفت قناة MBC مصر عن مجموعة من الأعمال الجديدة التي ستنضم لبرامجها في الفترة القادمة، أبرزها: مسلسل جولة أخيرة، بطولة أحمد السقا وإخراج مريم أحمدي، تدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيى، الذي يواجه أزمات حياتية بعد ابتعاده عن ممارسة الفنون القتالية، وتتغير حياته بظهور مدربه القديم تامبي لإعادته لمجال الرياضة والفنون القتالية.

