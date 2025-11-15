السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة عرض أولى حلقات ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا على MBC مصر

أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
18 حجم الخط

تستعد قناة MBC مصر لعرض أولى حلقات برنامجها الجديد ليلة فونطاستيك الليلة، مع العودة المثيرة للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بعد فترة غياب.

وفي هذا السياق، أعلنت القناة عن الموعد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت البوستر الرسمي للبرنامج الذي يعد من أبرز مفاجآت القناة هذا الموسم.

برنامج ليلة فونطاستيك من المتوقع أن يقدم مزيجا من الكوميديا والحوارات الساخرة والمواقف الطريفة التي اعتاد جمهور أبلة فاهيتا عليها، مع ظهور مجموعة من الضيوف المميزين، حيث ستستعيد الدمية شعبيتها في إطار عصري وجديد.

في نفس السياق، كشفت قناة MBC مصر عن مجموعة من الأعمال الجديدة التي ستنضم لبرامجها في الفترة القادمة، أبرزها: مسلسل جولة أخيرة، بطولة أحمد السقا وإخراج مريم أحمدي، تدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيى، الذي يواجه أزمات حياتية بعد ابتعاده عن ممارسة الفنون القتالية، وتتغير حياته بظهور مدربه القديم تامبي لإعادته لمجال الرياضة والفنون القتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوارات جولة أخيرة قناة MBC مسلسل جولة أخيرة أحمد السقا MBC مص كوميديا

مواد متعلقة

فيلم "شكوى 713317" يضيء السجادة الحمراء في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد.. إدوارد يتعرض للنصب.. الكينج يشارك ويجز أغنية جديدة.. موعد عرض فيلم الست.. تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية