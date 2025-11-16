الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اتحاد الغرف السياحية: 3 أنماط لتنظيم نشاط شقق الإجازات للإقامة الفندقية

حسام الشاعر رئيس
حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية
18 حجم الخط
ads

أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن وزارة السياحة والآثار، وضعت إطارا واضحًا لتنظيم نشاط شقق الإجازات للاقامة الفندقية والذي يشمل ثلاثة أنماط: عمارة كاملة تضم 8 شقق، أو شقة داخل عمارة، أو وحدة منفصلة.

اشتراطات وزارة السياحة والآثار لتنظيم نشاط شقق الإجازات

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن جميع هذه الوحدات تخضع لاشتراطات جودة محددة تشمل الموقع، والمناطق المسموح بها، والإشراف الكامل من الوزارة.

وكشف الشاعر، عن إطلاق مباحثات مع منصات الحجز العالمية للاتفاق على نشر الوحدات المعتمدة فقط من وزارة السياحة والآثار، أو تمييز الوحدات الحاصلة على الاعتماد الحكومي لضمان الجودة وحماية السائح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس اتحاد الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان منشآت سياحية كبرى بشرم الشيخ

الصحة تكشف ركائز تطوير منظومة السياحة العلاجية

الأكثر قراءة

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خلاف بين وزير الري ومسئول سابق على "فيس بوك" يفتح ملف مشكلات الصرف الزراعي

سيدة تقتل زوجها طعنا أمام أطفالهما بعد مشادة كلامية بالعجمي

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

إسرائيل تسرق 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية