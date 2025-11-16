اتحاد الغرف السياحية: 3 أنماط لتنظيم نشاط شقق الإجازات للإقامة الفندقية

18 حجم الخط

أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن وزارة السياحة والآثار، وضعت إطارا واضحًا لتنظيم نشاط شقق الإجازات للاقامة الفندقية والذي يشمل ثلاثة أنماط: عمارة كاملة تضم 8 شقق، أو شقة داخل عمارة، أو وحدة منفصلة.

اشتراطات وزارة السياحة والآثار لتنظيم نشاط شقق الإجازات

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن جميع هذه الوحدات تخضع لاشتراطات جودة محددة تشمل الموقع، والمناطق المسموح بها، والإشراف الكامل من الوزارة.

وكشف الشاعر، عن إطلاق مباحثات مع منصات الحجز العالمية للاتفاق على نشر الوحدات المعتمدة فقط من وزارة السياحة والآثار، أو تمييز الوحدات الحاصلة على الاعتماد الحكومي لضمان الجودة وحماية السائح.

