عقارات

الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية

 تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح  (١٥) محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح (من ٢٢م٢ إلى ٦٠م٢) و(۸) وحدات إدارية ومهنية بمساحة (٥٧م٢) للوحدة بمختلف المناطق بمدينة أسوان الجديدة،  للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 30/11/2025.
كما أعلن القطاع عن طرح (۹) محال تجارية بمساحات تتراوح بين (٢٣م٢ إلى 39م2) بمختلف أحياء مدينة أسيوط الجديدة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧.
تطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية مدينتي أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات والصيدلية في المواعيد الرسمية لعمل الجهازين.

