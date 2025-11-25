الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

بعد تصرفه المسيء، لاعب سلة الاتحاد السكندري تحت 16 عاما يعتذر للأهلي

مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
تقدم فريق الشباب لكرة السلة تحت 16 عاما بنادي الاتحاد السكندري مالك طه، باعتذار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد واقعة تعديه على لاعبي الأهلي في نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2025/2026.

وجاء اعتذار اللاعب كالتالي:

May be an image of ‎basketball and ‎text that says '‎Taha Malek now Just اعتذار. اعتذر انا مالك محمد طه لاعب الاتحاد 16 سنة لمدربين وجماهير نادی الاتحاد والنادي الاهلى والاتحاد المصري لكرة السلة لرد فعلی الغير محسوب وقت عصبية لتعرضى للسب والإهانة من احد لاعبين الاهلي أثناء وجودي بالملعب وخارجه على مرا ومسمع من الجميع وان جميع مدربيني ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة يشهدوا لي بحسن الخلق Federation Basketball Egyptian SC Ahly Al SC Alex Itthad‎'‎‎

أحداث مؤسفة

وشهدت مباراة فريقي الشباب بالأهلي والاتحاد السكندري عددا من الأحداث المؤسفة، بعد أن قام لاعب الاتحاد برمي الكرة على لاعبي الأهلي عقب انتهاء المباراة مباشرة، وهو ما أسفر عن مشاجرة بين اللاعبين تبعها هتافات مسيئة من جانب جماهير الفريقين.

وفي اجتماع عاجل عقب الأحداث، قرر مسئولو اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريق الرجال التي كان مقررا لها في الـ7:30 من مساء أمس لمدة 3 ساعات، وإخلاء المدرجات من الجماهير، لتقام المواجهة بدون جمهور.

قرار بالانسحاب

وأثار قرار اتحاد كرة السلة غضب مسئولي نادي الاتحاد السكندري، والذين تمسكوا بحضور جماهير زعيم الثغر، قبل أن يأتي قرار النادي السكندري بالانسحاب من المباراة والعودة إلى الإسكندرية.

وقرر اتحاد كرة السلة اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا من المباراة، واحتساب فوز الأهلي مع منحه لقب دوري المرتبط، مع إلغاء مراسم التتويج دون سبب واضح.

الجريدة الرسمية