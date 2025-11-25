وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالتجمع الخامس

18 حجم الخط

أدلى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس، في إطار مشاركة وزراء الحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري، والتأكيد على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والمواطنون في دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وقال الوزير جبران، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته: إن إجراء هذه الانتخابات، التي تنعقد في ظل التحديات الراهنة، يُعد رسالة طمأنة واستقرار، ويُظهر للعالم أجمع أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم، وأن المشاركة الشعبية تمثل دليلًا واضحًا على الوعي والمسئولية الوطنية، وتجديد الثقة في القيادة السياسية، وفي السياسات التنموية التي تشهدها مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحث وزير العمل الشعب المصري العظيم، وفي القلب منه الملايين من العمال، على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني، وأن على كل مواطن الاستفادة من المناخ الديمقراطي وثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف المجالات، وهي السمات التي تتميز بها مصر في عهد الرئيس السيسي.

