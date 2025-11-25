الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بعد تصديق السيسي عليها، النص الكامل لاتفاقية التنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ز)، الصادر في 10 مايو 2025، النص الكامل لـ قانون رقم 80 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونص اتفاقية التنقيب عن البترول، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية.
وجاء في نص القانون للتنقيب على البترول "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية والخريطة الملحقة بها".


وتكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.  

 

 

