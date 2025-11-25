بعد تصديق السيسي عليها، النص الكامل لاتفاقية التنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ز)، الصادر في 10 مايو 2025، النص الكامل لـ قانون رقم 80 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونص اتفاقية التنقيب عن البترول، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية.

وجاء في نص القانون للتنقيب على البترول "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية والخريطة الملحقة بها".

وتكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.