الأحد 16 نوفمبر 2025
إعلان هام من المعاهد الأزهرية في فلسطين لطلاب الشهادة الثانوية بقطاع غزة

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين، فيتو
أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين لطلبتها في الدفعتين 2024 /2023 و2025/ 2024 م من مواليد 2006 و2007، وما تبقى من مواليد 2005م للقسمين العلمي والأدبي طلاب وطالبات بأن امتحانات الثانوية الأزهرية ستكون وجاهية، وستبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 /11 /2025م الساعة العاشرة صباحا في معهد غزة الديني، وعلى جميع الطلبة الالتزام بالحضور وعدم التغيب.
 

تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية (التوجيهي) في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، عن تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية (التوجيهي) في قطاع غزة، الخاصة بدورتي عامي 2006 و2007، وذلك نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح المتواصلة للأهالي.


تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين 

وقالت الإدارة، في بيان رسمي: إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة وأسرهم، في ظل تصاعد وتيرة القصف واستمرار عمليات التهجير القسري التي أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية في قطاع غزة.

الجريدة الرسمية