الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

ليس بينهم حامل اللقب، 5 أندية لا تعرف الخسارة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا، حافظ 5 فرق فقط على سجلهم خاليا من الخسارة في دوري الأبطال قبل انطلاق الجولة الخامسة لمرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية الأعرق.

وجاءت الفرق الخمس بواقع رباعي الصدارة بايرن ميونخ وآرسنال وإنتر ميلان ومانشستر سيتي بالاضافة لتوتنهام صاحب المركز العاشر بعد فوز الأخير في مباراتين والتعادل في مثلهم.

فيما تلقى باريس سان جيرمان الخسارة أمام بايرن ميونخ في الجولة الماضية، كما تلقي كلا من ريال مدريد وبرشلونة الخسارة في مباراة.

مباريات الجولة الخامسة

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أووبا موسم 2025-2026 بـ 9 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأربعاء بمثلهم.

ويتصدر بايرن ميونخ قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بفارق الأهداف عن أرسنال وإنتر ميلان.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة 

2- آرسنال 12 نقطة 

3- إنتر 12 نقطة 

4- مانشستر سيتي 10 نقاط 

5- باريس سان جيرمان 9 نقاط

6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

7- ريال مدريد 9 نقاط 

8- ليفربول 9 نقاط

9- جلطة سراي 9 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط

11- برشلونة 7 نقاط

12- تشيلسي 7 نقاط

13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط

14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

15- كاراباج 7 نقاط

16- أتالانتا 7 نقاط

17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

18- آيندهوفن 5 نقاط

19- موناكو 5 نقاط

20- بافوس 5 نقاط

21- باير ليفركوزن 5 نقاط

22- كلوب بروج 4 نقاط

23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

24- نابولي 4 نقاط

25- مارسيليا 3 نقاط

26- يوفنتوس 3 نقاط

27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط

28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط

29- بودو / جليمت نقطتان

30- سلافيا براج نقطتان

31- أولمبياكوس نقطتان

32- فياريال نقطة واحدة 

33- كوبنهاجن نقطة واحدة

34- كايرات ألماتي نقطة واحدة

35- بنفيكا بدون نقاط 

36- أياكس بدون نقاط 

دوري ابطال اوروبا دوري الابطال بايرن ميونخ أرسنال إنتر ميلان مانشستر سيتي توتنهام

