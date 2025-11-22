الجيش السوداني يكثف هجماته على عاصمة ولاية شمال كردفان

18 حجم الخط

كثف الجيش السوداني هجماته على غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وفق ما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية.

الجيش السوداني يوجه ضربة قوية لـ الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي

وأكد مصدر عسكري سوداني تدمير مخازن وعربات قتالية تابعة لقوات "الدعم السريع" بالمسيّرات في المثلث الحدودي.

وأشار المصدر إلى أن العملية جرت صباح اليوم، وتعد جزءا من الحملة العسكرية المستمرة للجيش السوداني ضد قوات "الدعم السريع" في المناطق الحدودية الاستراتيجية، التي تُستخدم أحيانا كمسارات لنقل الأسلحة والمقاتلين.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب الدامية التي تشهدها البلاد منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد ما يقارب 13 مليون شخص ما يجعلها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي سياق متصل، حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من تدهور الوضع الإنساني في شمال دارفور، حيث فر أكثر من 100 ألف مدني من مدينة الفاشر ومحيطها منذ سيطرة "الدعم السريع" عليها في 26 أكتوبر الماضي.

وقال دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "الوضع في شمال دارفور مروع. النازحون وصلوا إلى مناطق كانت تعاني أصلا من نقص حاد في الموارد، والآن تُضاف إليهم احتياجات ملحة لا تُحتمل. العديد من الأسر ما زالت مفقودة، ولا تزال أخبارهم مجهولة".

وأضاف أن التصعيد في إقليم كردفان (جنوب) أدى إلى نزوح نحو 40 ألف شخص منذ أواخر أكتوبر، فيما تواصل المعارك دفع العائلات إلى الهروب بحثا عن الأمان.

ودعا دوجاريك المجتمع الدولي إلى ضمان وصول آمن وغير محدود للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، لا سيما الفاشر ودارفور وكردفان، مُشددا على أن "الإغاثة ليست رفاهية، بل ضرورة حيوية لمنع كارثة إنسانية شاملة".

