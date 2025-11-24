البرتغال ضد النمسا، موعد نهائي كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، ضرب منتخب البرتغال موعدا أمام نظيره منتخب النمسا، في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر.

موعد مباراة نهائي كأس العالم تحت 17 سنة والقناة الناقلة

تقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، يوم الخميس المقبل على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة بي إن سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة

منتخب النمسا للناشئين، فيتو

موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين إيطاليا والبرازيل

ويسبق المباراة النهائية بين البرتغال والنمسا، مباراة تحديد المركز الثالث والتي ستجمع بين إيطاليا والبرازيل، وتنطلق في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب النمساوي قد تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على ايطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.