ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد المقاولون

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الاسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

