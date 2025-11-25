ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
 يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد المقاولون

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 22 نقطة
4- بيراميدز 20 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- زد 20 نقطة
8- إنبي 19 نقطة
9- بتروجيت 18 نقطة
10- الجونة 18 نقطة
11- البنك الأهلي 17 نقطة
12- مودرن سبورت 17 نقطة
13- غزل المحلة 16 نقطة
14- سموحة 16 نقطة
15- الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- الجيش 11 نقطة
18- المقاولون العرب 10 نقاط 
19- الاسماعيلي 10 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري

