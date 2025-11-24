الوطنية للانتخابات: تحقيق رسمي بعد ادعاء تزوير في لجنة أحمد ماهر دون تعطيل التصويت

18 حجم الخط

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن لجنة رقم 15 بمدرسة أحمد ماهر بالقاهرة، شهدت حادثة تم تداولها عبر أحد المواقع الإلكترونية، تضمنت صورة ورقة اقتراع ممزقة، وادعى أحد مندوبي المرشحين وجود تزوير داخل اللجنة وتهديده بعدم استئناف الأعمال.

وأضافت الهيئة: على الفور، توجه رئيس اللجنة العامة إلى مقر اللجنة للتحقق من الواقعة، وتم التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وأكدت الهيئة أن مندوبي المرشحين الموجودين في اللجنة شهدوا مع رئيس اللجنة بعدم صحة ادعاءات التزوير.

وتم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة وتسليمها للشرطة، بينما استمرت أعمال التصويت داخل اللجنة دون أي تعطيل أو عرقلة للعملية الانتخابية، بما يضمن استمرار سير الانتخابات بشكل طبيعي.

كما أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تحرير مذكرة من رئيس اللجنة 4 قسم أول العاشر، لقيام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع وتم اتخاذ الإجراء االقانوني ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.