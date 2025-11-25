18 حجم الخط

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي صدارة هدافي دوري الأبطال قبل الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أووبا موسم 2025-2026 بـ 9 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأربعاء بمثلهم.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة



1- فيكتور أوسيمين جلطة سراي 6 أهداف

2- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 5 أهداف

2- كيليان مبابي ريال مدريد 5 أهداف

2- هاري كين بايرن ميونخ 5 أهداف

3- ماركوس راشفورد برشلونة 4 أهداف

3- لاوتارو مارتينيز إنتر 4 أهداف

3- أنتوني جوردون نيوكاسل 4 أهداف

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

مواعيد الجولة الخامسة من دور أبطال أوروبا

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

أياكس ضد بنفيكا - 7:45 مساءً - ملعب يوهان كرويف أرينا

جلطة سراي ضد سانت جيلواز - 7:45 مساءً - ملعب رامس بارك

بودو جليمت ضد يوفنتوس - 10 مساءً - ملعب أسمبيرا

نابولي ضد كاراباج - 10 مساءً - ملعب دييجو أرماندو مارادونا

أولمبيك مارسيليا ضد نيوكاسل - 10 مساءً - ملعب فيلودروم

بوروسيا دورتموند ضد فياريال - 10 مساءً - ملعب سيجنال إيدونا بارك

تشيلسي ضد برشلونة - 10 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن - 10 مساءً - ملعب الاتحاد

سلافيا براج ضد أتلتيك بيلباو - 10 مساءً - ملعب إيدن بارك

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

بافوس ضد موناكو - 7:45 مساءً - ملعب ستيليوس كيرياكيدس

كوبنهاجن ضد كيرات - 7:45 مساءً - ملعب باركن

أولمبياكوس ضد ريال مدريد - 10 مساءً - ملعب كارايسكاكيس

سبورتنج لشبونة ضد كلوب بروج - 10 مساءً - ملعب جوزيه ألفالادي

أينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا - 10 مساءً - ملعب دوتشه بانك بارك

ليفربول ضد بي إس في أيندهوفن - 10 مساءً - ملعب أنفيلد

أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان - 10 مساءً - ملعب الرياض آير متروبوليتانو

آرسنال ضد بايرن ميونخ - 10 مساءً - ملعب الإمارات

باريس سان جيرمان ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب حديقة الأمراء

