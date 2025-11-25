الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر في الجولة الأولى بكأس العرب والقنوات لناقلة

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا ضد الكويت، المحدد لها يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد أول مباراة لمصر في كأس العرب والقنوات الناقلة

وينتظر منتخب مصر الفريق الفائز من مباراة موريتانيا ضد الكويت، التي تقام بالعاصمة القطرية اليوم 25 نوفمبر الجاري، وهو الذي سيكمل عقد المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في كأس العرب.

وتقام مباراة مصر مع الفائز من لقاء موريتانيا والكويت في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

موعد التجمع القادم لمنتخب مصر 

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان اليوم  موعدا لتجمع الفريق بأحد فنادق القاهرة، في معسكر تدريبي لمدة 48 ساعة، على أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 28 نوفمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي (محمد مسعد)  – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب كأس العرب بقطر منتخب الكويت منتخب موريتانيا حلمي طولان الأردن الإمارات

مواد متعلقة

استبعاد مصطفى شلبي من قائمة منتخب مصر بكأس العرب ومحمد مسعد بديلا

بمشاركة منتخب مصر، ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب؟

موعد مباراة موريتانيا والكويت لتحديد منافس منتخب مصر بافتتاح كأس العرب

طولان يرسل قائمة منتخب مصر للفيفا استعدادا للمشاركة بكأس العرب

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية