الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن مصر تأثرت على مدار الأيام الماضية بكتل هوائية دافئة أدت إلى أجواء أقرب للصيف، حيث سجلت القاهرة درجات حرارة تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بنحو 7 إلى 8 درجات.

تغيّر مصدر الكتل الهوائية وبدء الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة

وأوضحت غانم، خلال تصريحات ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار” أن بداية من اليوم تغيرت مصادر الكتل الهوائية، لتأتي من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى ظهور السحب التي حجبت أشعة الشمس وساهمت في تراجع الحرارة.

وأشارت إلى أن هذا التراجع بلغ 6 إلى 7 درجات مئوية، حيث سجلت القاهرة اليوم نحو 26 درجة مئوية، مع انخفاض مشابه في محافظات شمال البلاد.

توقعات طقس الأيام المقبلة: أجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا

توقعت الأرصاد استمرار تأثير الكتل الهوائية الأوروبية في الأيام المقبلة، مع استقرار الأجواء في نطاق الخريف دون ارتفاعات كبيرة خلال النهار.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى: بين 25 و27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى ليلًا: بين 16 و17 درجة مئوية، وقد تنخفض في المدن الجديدة إلى ما بين 14 و16 درجة.

محافظات الشمال: العظمى بين 23 و24 درجة، والصغرى من 16 إلى 17 درجة.

محافظات الصعيد: الصغرى تسجل من 12 إلى 13 درجة مئوية، وهي من أقل المناطق حرارة.

سانت كاترين: من المتوقع تسجيل أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية.

هل حان وقت ارتداء الملابس الشتوية؟

شدّدت عضو الأرصاد على أن ارتداء الملابس الشتوية مرهون بتراجع درجات الحرارة في فترات النهار، مؤكدة أنه عندما تصبح الحرارة أقل من 25 درجة مئوية نهارًا، يمكن عندها ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم.

موعد برودة ديسمبر

وكشفت أن بداية شهر ديسمبر ستشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، لتصبح أقل من 25 درجة مئوية نهارًا، مما يعزز الإحساس بأجواء الشتاء بشكل فعلي.

