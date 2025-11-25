اليوم، فصل جديد في محاكمة 115 متهما بـ "خلية المجموعات المسلحة"

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محكمة، فيتو
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ خلية المجموعات المسلحة.

 

جرائم ارتكبتها خلية المجموعات المسلحة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى التاسع موجه لهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 

المتهمون وفروا دعما لوجستيا وأسلحة ومفرقعات

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر بعد المئة وجهت لهم تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى التاسع ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر والحادي والعشرين ومن الثامن والعشرين وحتى السادس والثلاثين والثالث والأربعين والسادس والأربعين والثامن والأربعين والثالث والخمسين والسابع والخمسين والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفروا المتهمين من الأول وحتى التاسع أموالًا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموال ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها.

المتهمون خططوا لتفجير إحدى السفارات وقتلوا خفيرا

وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين استخدموا مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم.


ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية بأن تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.


وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أرقام 35 و36 و42 استعمال مفرقعات من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن وضعوا مخططا لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وآخرين مجهولين "إبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.

