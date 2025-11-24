الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف علي زيوت سيارات ميتسوبيشي في مصر

توتال
توتال
18 حجم الخط

أبرمت توتال إنرجيز عقد تجديد اتفاقية التعاون مع  الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في مصر، وذلك لتوفير زيوت محركات السياراتTotalEnergies Quartz، في خطوة تؤكد التزام  بتقديم زيوت محركات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع المتميزة لعملاء ميتسوبيشي في السوق المصرية.
 
‎وفي ذات السياق قال  معتز نزال، مدير عام  توتال إنرجيز: "ان توتال توفر خدمات ما بعد البيع المتميزة والابتكار المستمر في تلبية احتياجات العملاء،لسيارات ميتسوبيشي، كما توفر زيوت TotalEnergies Quartz عالية الجودة التي تضمن الأداء الأمثل والحماية الفائقة لمحركات سياراتهم."
 

 ‎ومن جانبه، أكد  محمود عزب المدير العام ميتسوبيشي موتورز مصر، أن علامة ميتسوبيشي استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المصري، حيث رسخت سيارات ميتسوبيشي مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية ثقة لدى المستهلك المصري، بفضل الاعتمادية العالية والأداء القوي والتكنولوجيا اليابانية المتطورة.
 
‎وأضاف عزب أنه يتم تقديم خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال تجهيز مراكز الخدمة بأحدث المعدات وتدريب مهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن استخدام زيوت توتال إنرجيز Quartz يعد جزءًا أساسيًا من التزام  بالحفاظ على كفاءة محركات سيارات ميتسوبيشي وضمان رضا العملاء.
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اطاله عمر السيارة التكنولوجيا اليابانية توتال إنرجيز

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية