تعرف علي زيوت سيارات ميتسوبيشي في مصر

أبرمت توتال إنرجيز عقد تجديد اتفاقية التعاون مع الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في مصر، وذلك لتوفير زيوت محركات السياراتTotalEnergies Quartz، في خطوة تؤكد التزام بتقديم زيوت محركات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع المتميزة لعملاء ميتسوبيشي في السوق المصرية.



‎وفي ذات السياق قال معتز نزال، مدير عام توتال إنرجيز: "ان توتال توفر خدمات ما بعد البيع المتميزة والابتكار المستمر في تلبية احتياجات العملاء،لسيارات ميتسوبيشي، كما توفر زيوت TotalEnergies Quartz عالية الجودة التي تضمن الأداء الأمثل والحماية الفائقة لمحركات سياراتهم."



‎

‎ومن جانبه، أكد محمود عزب المدير العام ميتسوبيشي موتورز مصر، أن علامة ميتسوبيشي استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المصري، حيث رسخت سيارات ميتسوبيشي مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية ثقة لدى المستهلك المصري، بفضل الاعتمادية العالية والأداء القوي والتكنولوجيا اليابانية المتطورة.



‎وأضاف عزب أنه يتم تقديم خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال تجهيز مراكز الخدمة بأحدث المعدات وتدريب مهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن استخدام زيوت توتال إنرجيز Quartz يعد جزءًا أساسيًا من التزام بالحفاظ على كفاءة محركات سيارات ميتسوبيشي وضمان رضا العملاء.





