الحرس الثوري الإيراني: رد ساحق على اغتيال القيادي في حزب الله طبطبائي في الوقت المناسب

أدان الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عملية اغتيال هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في "حزب الله" اللبناني، والذي تم استهدافه بالضاحية الجنوبية لبيروت.

الحرس الثوري الإيراني يعلق على اغتيال هيثم علي طباطبائي

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: أقدم الكيان الصهيوني مرة أخرى على ارتكاب جريمة إرهابية وواضحة، مستهدفا أحد القادة الصامدين في حزب الله اللبناني، الشهيد هيثم علي طباطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف الحرس الثوري: إن هذا العمل الجبان - الذي حدث في ظل ما يسمى بوقف إطلاق النار ا - ليس علامة على القوة، بل هو علامة واضحة على الضعف والعجز الذي وصل إليه العدو في مواجهة إرادة شعوب المنطقة وتيار المقاومة، مما أوصله إلى طريق مسدود.

الحرس الثوري يدين اغتيال هيثم علي طباطبائي

وتابع: يدين الحرس الثوري الإسلامي بشدة هذه الجريمة الوحشية التي أدت إلى استشهاد هذا القائد المقتدر والعاشق للشهادة في معارك محور المقاومة، والذي كان له دور فعال في إحباط مؤامرة التكفيريين، كما أدت إلى استشهاد عدد من رفاقه وعدد من أبناء الشعب اللبناني المقاوم. وفيما يعرب الحرس الثوري عن أسفه إزاء صمت وتقاعس المحافل والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان تجاه الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية للنظام الصهيوني، والدعم المقدم من حكام البيت الأبيض، دعاة الحرب ومربي الإرهاب، فإنه يعلن ما يلي:

واستطرد: على عكس أحلام أمريكا والنظام الصهيوني وغيرهما من المجرمين الداعمين لهم؛ فإن تيار المقاومة حي وديناميكي؛ فدماء الشهداء لا تؤدي إلى انطفاء المقاومة، بل تزيد من إشعال لهيب الأمل والإرادة في قلوب أحرار العالم والمقاتلين المؤمنين والشجعان للمقاومة في جغرافية المنطقة ومما لا شك فيه أن حق محور المقاومة و"حزب الله" اللبناني في الانتقام لدماء مقاتلي الإسلام الأبطال محفوظ، وفي الموعد المقرر، سيكون الرد القوي بانتظار المعتدي الإرهابي.

